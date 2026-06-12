攻撃から一転…トランプ大統領　イランとの戦闘終結に向けた覚書　今週末にも署名の可能性　イラン側「最終的結論に至らず」

アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、週末にもヨーロッパで署名するとの見通しを示しました。

トランプ氏は11日、SNSで戦闘終結に向けた協議内容が「イラン指導部の最高レベルに持ち込まれ、承認された」として、日本時間の昨夜、宣言していた3日連続での攻撃を「中止する」と突如、発表しました。

その後、トランプ氏はイランとの戦闘終結に向けた覚書について、週末にもヨーロッパで署名する可能性があり、アメリカ側からはバンス副大統領が署名式に出席するとの見通しを示しました。

トランプ大統領：

我々は、イランとの戦争をめぐる大きな合意をまとめた。そして今後は文書の最終調整の段階に入ることになる。その作業は今後数日以内に完了するはずだ。

また、トランプ氏はイランの最高指導者が覚書の内容を承認したとの認識を示したほか、複数のアメリカメディアの取材に対し、「我々はきょうイランとの戦闘を終わらせた。イランは決して核兵器を保有しないことに同意した」と語り、3カ月余りに及ぶ戦闘の終結を強調しました。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は11日、「最終的な結論には至っておらず、双方が署名するとの報道も憶測に過ぎない。イランは譲れない条件について妥協しない」と述べ、アメリカ側の説明との間に隔たりがあることを示しました。