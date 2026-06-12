武豊騎手＝栗東・フリー＝が６月１０日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）と連覇を狙う１４日の宝塚記念（阪神競馬場、芝２２００メートル）へ「よし、凱旋門賞へ行くぞ！ と言えるような競馬を期待しています」と意気込みをつづった。

なお、日記内でレジェンドが気にしたのが、通算勝利数。「ボクの通算勝利数がＪＲＡと地方競馬と海外のそれを合わせると、そろそろ５０００勝に届きそうと、聞きました」と記入。理由は数々の遠征を行った海外での成績で、記録が残っていないものが多く、「『５０００勝していました』と、過去形になるのは少し寂しいので、ここはメディアの調査力に期待したいところです」とらしさ全開の“要求”を記した。

シックスペンスでＧ１最年長勝利（５７歳２か月２４日）を達成した７日の安田記念にも言及。更新前は２４年日本ダービーのダノンデサイルで横山典弘騎手が達成しており「この記録は横山典弘先輩がまた更新し直してきそうですし、なかなか決着しない予感がしています」と、１年上の名手による“反撃”を警戒していた。