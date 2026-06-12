◆米女子ゴルフツアー ダウ選手権 第１日（１１日、ミシガン州ミッドランドＣＣ（６３０１ヤード、パー７０）

２人一組で一つのボールを交互に打つフォアサムで第１ラウンドが行われ、双子姉妹の岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと、ともにホンダ）組が６８で回り、勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組、古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組と並んでトップと１打差の４位につけた。

渋野は「今日は、かっちゃんが本当に活躍してくれた。なかなか自分はパットを逃すことが多かったけど、本当にありがたい」とパートナーに感謝した。前半からロングパットを沈めてチームを引っ張った勝は「最近長いパットが入っていなかった。なんとか貢献したいなと、しっかり打ったパットが入ってくれた。信頼関係がめちゃくちゃできているなと感じられた今日のラウンドだった」と振り返った。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、高真栄（コ・ジンヨン、韓国）組は７１で２７位発進。馬場咲希（サントリー）、吉田優利（エプソン）組は７３で４４位、西郷真央（島津製作所）、王馨迎（中国）組は７４で５２位、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）、桜井心那（王子ホールディングス）組は７７で６９位と出遅れた。