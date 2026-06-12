旬を満喫！きれいな真っ赤に仕上がる『ルバーブジャム』基本のレシピ・下処理と食べ方

日本でも近年そのおいしさとかわいらしさから人気を集めている「ルバーブ」。一見ふきやセロリのようですが、加熱するととろりと柔らかくなり、フルーティで甘酸っぱい味わいが楽しめます。

今回は、そんなルバーブをいちばんおいしく、そして目にも鮮やかに楽しむための「ルバーブジャム」の基本レシピをご紹介！ きれいに仕上げるための下処理のコツから、おすすめの食べ方まで詳しく解説します。お店や直売所で見かけたら、ぜひ手作りジャムに挑戦してみませんか？

『ルバーブ』とは？

ルバーブ（和名：ショクヨウダイオウ）は、シベリア原産のタデ科に属する多年草。太いセロリのような形をした「茎」の部分を食用とします。

最大の特徴は、レモンのようなキリッとした強い酸味。生で食べるのには向きませんが、砂糖といっしょに煮つめることで、まるであんずやプラムを思わせる上品でフルーティな甘酸っぱさに変化します。繊維が豊富で熱に弱く、火を通すと短時間で形がくずれてとろとろになるため、ジャムや焼き菓子などのスイーツ作りにぴったりな食材です。

茎の色には赤や緑があり、赤いルバーブを使うと、宝石のように美しいルビー色のジャムを作ることができます。

『ルバーブ』の旬はいつ？

ルバーブの旬は、一般的に春から秋にかけて。大きく分けて「初夏（5月〜6月ごろ）」と「秋（9月〜10月ごろ）」の年2回、収穫の最盛期を迎えます。

特に5月〜6月ごろに収穫される初夏のルバーブは、茎が柔らかくてみずみずしく、酸味もフレッシュなのが特徴です。また、ジャムにしたときにきれいな赤色が出やすいのもこの時期の魅力。

一方、9月〜10月ごろの秋のルバーブは、夏の太陽を浴びてじっくり育つため、繊維がしっかりとしていて味が濃く、また違った深いこくを楽しめます。季節ごとに変化する味わいを楽しめるのも、ルバーブならではの醍醐味です。

『ルバーブジャム』のレシピ・下処理方法

材料（作りやすい分量）

ルバーブ（赤いもの）……500g

砂糖（グラニュー糖でも）……150g

はちみつ……小さじ2

レモン汁……大さじ2

作り方

（1）ルバーブは幅1.5cmに切る（よりなめらかに仕上げたい場合は、事前にセロリの筋取りの要領で、包丁で2〜3カ所筋を取っておく）。

★ポイント

ルバーブの表面には赤色色素があるため、筋を取りすぎると色が薄くなります。筋を取らなくても、幅1.5cmに切っていることと、加熱することで柔らかくなるため、口当たりはほとんど気になりません。

（2）（1）を15分ほど水にさらし、ざるに上げて水けをきる。

（3）鍋に（2）を入れ、砂糖を全体にまぶし、はちみつをかける。砂糖が溶けて水分が出るまで2〜3時間おく（砂糖が溶けにくいときは、ざっくりと混ぜてなじませる）。

★ポイント

はちみつを加えると、ルバーブの酸味がまろやかになります。

（4）鍋を弱めの中火にかける。焦がさないように混ぜながら、ルバーブが柔らかくなり、とろりとするまで10分ほど煮る。

（4）レモン汁を加えて混ぜ（レモン汁を加えることで鮮やかな赤色になります）、かるく煮て火を止める。

保存方法・日もち

びんなど清潔な保存容器に入れ、冷蔵庫で約1カ月間保存可能。

『ルバーブジャム』のおすすめの食べ方

市販のスコーンに、水きりヨーグルトとジャム各適量を塗っていただくのがおすすめ。

※水きりヨーグルトは、ボールにざるを重ねてペーパータオルを敷き、プレーンヨーグルト適量をのせ、冷蔵庫で半日〜一晩おいて水けをきって作ります。

ルバーブは、じつはとっても簡単にジャムにできる扱いやすい食材です。お店や直売所で生のルバーブに出会える時期は限られているので、見かけた際はぜひおうちに持ち帰って、手作りならではのフレッシュな味わいを楽しんでみてくださいね！