筋トレを途中でやめてしまうと筋肉はどのくらいで元に戻るのか？

自宅筋トレQ&A

Q:筋トレを半年以上休んでしまいました。再開すれば筋トレしていたときの状態に戻れるでしょうか?また、再開するときの注意点について教えてください。

筋トレを休んだ場合、筋トレによって獲得された筋肉量や筋力は、残念ながら元の状態へと徐々に低下していきます。このような筋トレ効果の低下期間は、それまでの筋トレの継続期間に影響を受けることが知られており、3か月間の筋トレで向上させた筋力は、その後の休止によって同程度の3か月くらいの期間で元の状態に戻ることになります。一方、3年間継続した場合には、休止とともに3年程度の長いスパンをかけて低下していきます。長く筋トレを続けてきた人は、効果が低下する期間はゆっくりとなり、ある程度維持できることがわかります。

一方、過去に覚えた筋トレの動き(姿勢や全体のフォームなど)については、脳にプログラムとして保存されているため、長期間休んだとしても全くできなくなってしまう心配はありません。いったん自転車に乗れるようになった人や泳げるようになった人が、長期間これらを経験しなかったからといって、できなくなってしまうことがないのと同じです。

また、近年筋トレによって筋肉量を増やした経験のある人は、筋トレの休止によって、たとえ筋肉が細くなってしまったとしても、再開すれば筋トレしていたときの状態に戻りやすいことが科学的にも確認されています。筋肉を構成する筋線維が太くなる過程では、筋サテライト細胞という組織が増殖し、筋線維に融合することによって、筋線維内の「核」の数が増加します。この核の数は、筋トレ休止で筋線維そのものが細くなっても維持されているため、再びトレーニングを始めれば、比較的短期間で筋トレしていたときのサイズに戻すことができる可能性が高いのです。このような現象は、筋肉が全盛期の状態を記憶しているような状態であることから、「マッスルメモリー」と呼ばれています。

長期間の休止を経て筋トレを再開する場合は、正しいフォームが余裕をもって維持できるレベルの負荷まで落とすことをおすすめします。動きについては、脳が覚えていますが、姿勢を支持するための体幹や各関節を安定させる筋肉が衰えている可能性があります。反復回数が多くなると、姿勢が崩れやすいため、あと数回できそうなところで反復を終えても構いません。

再開した当初は、以前できていた回数ができないこともありますが、失敗感や挫折感を抱く必要はありません。マッスルメモリーを信じて、一歩一歩、着実な継続を目指していきましょう。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)