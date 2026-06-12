「12年間の全てだったのに…」最愛の推しが急死。絶望の淵で女性が出会った奇跡とは？【漫画 情熱と天使】

町田響先生が描く漫画『情熱と天使』をご存知ですか？

最愛の人を失った絶望と、そこから始まる数奇な出会いを描いたドラマチックなストーリーが話題を呼んでいます。

本記事では、注目の第1話「One step to void」のあらすじと見どころをネタバレありで解説します。

【あらすじ】12年間の心の支えを失った主人公

主人公の松風楓（まつかぜ かえで）は、16歳のときから12年間、ロック歌手の「アタリソウ（アタリ）」を心の底から愛していました。

彼女にとってアタリは「世界があれば毎日がどんなに辛くても大丈夫」と思えるほどの絶対的な存在でした。

しかし、そのアタリが肺癌で急死してしまいます。

お別れの会に向かうものの、現実感がなく涙すら出ない楓は、行き場を失い廃墟の教会へと足を運びます。

【出会い】空から降ってきた「天使」

教会の階段で足を滑らせ、落下してしまった楓。

しかし、そこで思いがけない出会いが待っていました。

偶然教会で絵を描いていた美大生の志賀洋二（しが ようじ）です。

洋二は幼い頃から読んでいる本に登場する「天使」を描きたくて美大に入ったものの、顔が描けずにスランプに陥っていました。

空から落ちてきた楓を見た洋二は、「貴方は天使だ！」「これだと（直感で）思ったんです！」と歓喜します。

【見どころ】涙のラストシーンと衝撃のセリフ

洋二の散らばったスケッチの中に、楓は亡き推し「アタリ」の姿が描かれているのを見つけます。

ずっと涙を流せなかった楓は、その絵を見て大粒の涙を流し、「これ！この絵！幾らでも出すよ！売って!!」と叫びます。

それに対する洋二の返答は、「お金なんていいです。差し上げますから……僕の天使になってください」というものでした。

絶望の淵にいた楓と、ミューズを求めていた洋二。

2人の感情が交差する劇的な第1話となっています。