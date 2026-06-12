　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.34　6.98　7.57　8.09
1MO　6.74　5.53　6.53　6.30
3MO　7.76　5.50　6.88　6.41
6MO　8.39　5.70　7.41　6.84
9MO　8.59　5.95　7.75　7.09
1YR　8.77　6.38　8.07　7.32

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.62　10.00　8.27
1MO　6.64　8.24　6.76
3MO　7.30　8.36　6.73
6MO　8.01　8.79　7.00
9MO　8.37　9.00　7.12
1YR　8.62　9.25　7.31
東京時間10:59現在　参考値

値動きは落ち着いているが、期間内に日米の会合を含むこともあり、ドル円1週間物は7%台と少し警戒の見られる水準