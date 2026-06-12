通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.34 6.98 7.57 8.09
1MO 6.74 5.53 6.53 6.30
3MO 7.76 5.50 6.88 6.41
6MO 8.39 5.70 7.41 6.84
9MO 8.59 5.95 7.75 7.09
1YR 8.77 6.38 8.07 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.62 10.00 8.27
1MO 6.64 8.24 6.76
3MO 7.30 8.36 6.73
6MO 8.01 8.79 7.00
9MO 8.37 9.00 7.12
1YR 8.62 9.25 7.31
東京時間10:59現在 参考値
値動きは落ち着いているが、期間内に日米の会合を含むこともあり、ドル円1週間物は7%台と少し警戒の見られる水準
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3MO 7.76 5.50 6.88 6.41
6MO 8.39 5.70 7.41 6.84
9MO 8.59 5.95 7.75 7.09
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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1MO 6.64 8.24 6.76
3MO 7.30 8.36 6.73
6MO 8.01 8.79 7.00
9MO 8.37 9.00 7.12
1YR 8.62 9.25 7.31
東京時間10:59現在 参考値
値動きは落ち着いているが、期間内に日米の会合を含むこともあり、ドル円1週間物は7%台と少し警戒の見られる水準