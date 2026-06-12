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視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

『父の手のひらに立つ2才の娘』は、大阪府の男性（34）から。ある日、１歳の娘を自分の手のひらに乗せてみた。娘がとても喜ぶので何度かやっていると、気が付けば手のひらの上で立ち上がっているのだ。正直、親の自分が一番びっくりしている。その様子をInstagramに投稿したところ、およそ270万回再生され、「子どもがすごい」「いや、父親がすごい」「いや、これはただの奇跡やろ」などコメント欄が軽く論争状態になった。これは、子どもの体幹が異常に優れているのか、それとも父親の私の手のひらが奇跡的に安定しているのか、はたまた、ただの親バカフィルターなのか？ …そして、こんなことができる人が他にもいるのか？ 実際に調べていただきたい、というもの。

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依頼者には、エマちゃん(２歳)、メイちゃん(１歳)という娘が２人いるが、どちらもパパの手のひらの上で立つことができる。しかも、エマちゃんは見事なＶ字バランスまで披露。そこで父と娘のどちらがすごいのかを判定すべく、フィギュアスケート・ペアの選手として活躍した、あの高橋成美さんが来てくれた。すると驚きながら「どちらがすごいとは言えない。２人の信頼関係です」と分析。では他の人でもできるのか？ そこで「手のひら乗せ-１グランプリ」を開催する。アクロバットパフォーマーの２人、サーカスのペア、“筋肉”代表のムキムキ父と２歳の娘に、依頼者親子の４組が参戦。果たして、優勝を勝ち取ったのは？！

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6月12日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『平井堅イントロクイズ王決定戦』、石田靖探偵の『唯一の話し相手はリラックマ』など、様々な依頼を解決した。