◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）

女子シングルス1回戦が11日に行われ、早田ひな選手が中国の19歳を破り、初戦突破を決めました。

早田選手は、先月国内で行われたアジア選手権の日本代表選考会で準決勝敗退となって以来の試合。その試合は、銀メダルだった5月の世界選手権から2週間ほどの試合でしたが、決勝で中国選手の世界トップ2に2敗したことに、「体力的には大丈夫だったんですけど、そういう心の部分で余裕がなくて。なかなか今までの自分だとあまりあり得ない2週間を過ごしていた」など思いを吐露し、涙を流す場面もありました。

初戦からいきなり中国の19歳で世界ランク29位の覃予萱選手と対戦となりましたが、第1ゲームから11−2の大差で奪取。第2ゲームこそ接戦で落としますが、ミスの少ない卓球で3−1（11−2、8−11、11−2、11−7）で勝利となりました。

女子シングルスはこの日、張本美和選手、大藤沙月選手、佐藤瞳選手、木原美悠選手、横井咲桜選手、平野美宇選手も初戦を突破。早田選手と横井選手が2回戦で激突します。

また男子シングルスは、宇田幸矢選手、篠塚大登選手の2人が1回戦突破を決めました。