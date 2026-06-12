人気企画、ロケ開始5分で緊急事態！中止と思いきや…有吉弘行「なかなか珍しい！」レア対応

6月7日（日）の『有吉クイズ』では、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。

これまでの“知の巨人シリーズ”は徒歩移動だったが、今回はバスツアー。しかしロケ開始早々、有吉弘行と知の巨人たちはハプニングに襲われ…。

【映像】ヒコロヒー「初めて見た！」バスツアー中のハプニングで見たレアな光景

今回は、クイズマニア・しみけん、構成作家の矢野了平、刑事コメンテーター・佐々木成三、不動産Gメン・滝島一統、TVリサーチャー・喜多あおいという、これまで登場した知の巨人が大集結。

知の巨人たちは、有吉とともにオープントップタイプの2階建てバスに乗り、東京駅、皇居、霞ヶ関などを巡りながら、目についたものに関する雑学を披露していくことに。

しかし、この日は小雨が降っており、有吉は「中止にしません？ 雨でみんな黙っちゃって…」とポツリ。すると、バスガイド役の堀田茜から、「中止って言わないでください、始まったばっかりなんで！やる気出してください！」とツッコまれる。

そんななかバスツアーが開始。知の巨人たちからは次々と雑学が飛び出す。

しかし、わずか5分で雨が強まり、ついにバスの屋根を閉じることに。

その方法は、まさかのスタッフによる人力だったため、有吉は「なかなか珍しい！」とビックリ。スタジオでVTRを見守るヒコロヒーたちも「初めて見た！」と驚いていた。