就学前の子どもの教育や保育の質の向上を目指す研究大会が大仙市で開かれ、保育士が長く定着できる環境を整えるため行政との連携を強化することを確認しました。



研究大会は県内の保育施設などで作る協議会が毎年開催しています。



11日は県内の保育所やこども園で働く保育士など約320人が参加して日ごろの活動を報告し合いました。



3歳未満の子どもを対象に、誰でも短時間、通園できる国の新たな子育て支援制度が今年度から始まりました。





しかし、保育士が不足している園ではこうした新たな施策や地域の様々なニーズに対応できていないのが実情です。少子化を背景に事業の継続を断念する施設も相次ぐ中、保育の質の向上と安心安全な環境の整備に努めていかなければならないと呼びかけられました。秋田県保育協議会 大友潤一会長「秋田は"課題先進県"です。ならば"解決先進県"にしようではありませんか。少人数だからこそ深く関われる、 家庭に近い距離で支えあえる、地域とともに育てられる」「秋田にしかできない保育を作る、 それが私たちの挑戦です」大会では保育士が長く定着できる環境を整えるため行政との連携を強化することを確認しました。