王将フードサービス<9936.T>がしっかり。１１日の取引終了後に株主優待制度の拡充を発表したことが好感されている。現行制度では毎年３月末日及び９月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に株主優待券を２０００～１万７５００円分（年４０００～３万５０００円分）提供していたが、２６年９月末日時点の株主から優待券を２５００～２万１０００円分（年５０００～４万２０００円分）に引き上げる。また、より使いやすい電子チケット（スマートフォン・紙併用型）へ変更する。



同時に、オーストラリアに１００％子会社を設立すると発表した。餃子を主役に炒飯・麺類・定食などを熱々、スピーディー、手頃な価格で提供する日本発のファストカジュアル型餃子ダイナーを展開する。なお、２７年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS