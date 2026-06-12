「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、ナ・デックス<7435.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でナ・デックスはストップ高カイ気配。同社は１１日取引終了後、２６年４月期連結決算を発表。営業利益は前の期比４６．７％増の１１億１９００万円だった。受注損失引当金繰入額を計上した前の期の反動などがあった。続く２７年４月期の同利益は前期比９６．６％増の２２億円を計画。配当予想も増額した。



あわせて自社株買いの実施も明らかにした。これら好材料が評価され、きょうの同社株には買い注文が集中。買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS