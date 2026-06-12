・ＪＸ金属が３日ぶり急反発、ＨＤＤ向け磁性材スパッタリングターゲットの生産能力増強へ

・フェローテクが一時Ｓ高、業績上振れ期待続き外資系証券の目標株価引き上げも

・ＩＮＰＥＸや石油資源は軟調、米イランの戦闘終結への期待でＷＴＩ下落

・アサヒが反落、サイバー攻撃による影響で２５年１２月期業績は営業利益３１％減益へ下振れ

・ＤＧはＳ高カイ気配、電力ＰＦ・再エネＰＦ事業好況で今期は一転営業増益に引き上げ

・キオクシアが続騰し国内時価総額で一時首位、米ＳＯＸ急伸とサンディスク新高値追い風に

・ザインが急反発、総務省の「電波資源拡大のための研究開発に係る提案公募」に採択

・ナ・デックスはカイ気配、２７年４月期営業益予想９７％増で９円増配へ、自社株買いも発表

・マルマエがカイ気配スタート、受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正



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出所：MINKABU PRESS