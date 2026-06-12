Cardinalsが、デビューアルバム『Masquerade』より「I Like You」のMVを公開した。

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今回公開された「I Like You」のMVはフィルムで撮影された作品。9月の北米ツアー、11月のUK／アイルランドヘッドラインツアーの発表とともに公開された。

フロントマンのユアン・マニングは同曲について、「この曲はアルバムを念頭に置いて最初に書いた曲です。長い間何も作れなかった後、昨年2月の晴れた朝に練習スタジオで書き始め、その日のうちに完成しました。最初の歌詞は『My Funny Valentine』から着想を得たもので、チェット・ベイカーのヴァージョンが特に印象に残っていました」とコメントしている。

映像を手がけたザンダー・ルイスは、バンドから映画『Manic』（2001年）や『Autumn』（1994年）を参考作品として共有されたことを明かし、「カメラとパフォーマンスの関係性を自然に見せながら、親密さや距離感を大切にした映像を目指しました。16mmと8mmフィルムのみを使用し、ドキュメンタリーのような手法で撮影しています」と語っている。

『Masquerade』は今年2月にSo Young Recordsからリリースされた作品。フォークの誠実さとゴシックロックのドラマ性を融合させた本作は、暴力やシニシズム、不満を描くダークな楽曲と、繊細で脆い感情を映し出す楽曲が共存し、明確なA面／B面構成を持つ作品として完成している。

なお2026年は『Masquerade』を携えたワールドツアーを展開しており、8月には韓国、日本で初公演を開催。日本では『SUMMER SONIC 2026』東京＆大阪への出演が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）