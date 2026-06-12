フェローテック<6890.T>＝一時ストップ高。４日にアナリスト・機関投資家向けの決算説明会の質疑応答部分の情報を開示して以降、光通信トランシーバー向けサーモモジュールの成長による業績上振れ期待が台頭。株価は急伸し、市場参加者の注目度を高めることとなった。その後は利食いに押される格好となったものの、ここにきて外資系証券による目標株価引き上げの動きが伝わっている。２８年満期のユーロ円建て転換社債型新株発行権付社債（ＣＢ）に関しても、発行総額に対する累計行使比率は５月時点で８０％強と転換が進んでおり、需給懸念が一巡するとの思惑もくすぶっているもよう。ＡＩ・半導体株への選好姿勢が強まった全体相場も手伝って、株高に弾みをつける格好となった。



ＪＸ金属<5016.T>＝３日ぶり急反発。同社は１１日、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に搭載されるメディア向けの磁性材スパッタリングターゲットについて、２６年度下期より生産能力の増強を段階的に実施すると発表。供給量の拡大による業績押し上げ効果を期待した買いが入ったようだ。生成ＡＩの普及を背景にデータセンターが取り扱うデータ量が急増するなか、ストレージとして重要な役割を担うＨＤＤも中長期的に需要が拡大すると見込まれている。記録層の成膜に不可欠となる磁性材スパッタリングターゲットを長年手掛けてきた同社は、磯原工場の供給体制を段階的に強化するとともに、先端材料事業における複数の製品についても増強計画を準備しており、詳細が決定次第、順次公表するとしている。



マルマエ<6264.T>＝一時ストップ高。同社は１１日の取引終了後、２６年８月期の連結業績・配当予想を上方修正したと発表。これを好感した買いが集まっている。今期の売上高予想は従来の見通しから２３億円増額の２００億円（前期比７５．４％増）、最終利益予想は６億円増額の３３億円（同２．４倍）に引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移するなかで受注が急拡大しており、今後についても顧客から強い需要見通しを受けているという。期末配当予想については７円増額して２６円に見直した。４月１日付で実施した１対２の株式分割を考慮したベースで、今期の年間配当予想は４５円となる。同ベースで前期の年間配当は２０円で、実質的な増配を計画する。



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出所：MINKABU PRESS