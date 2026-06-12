ルンゴ（リングタイプ）

有限会社CACICAは6月12日（金）、自社ブランド「ULYSSES」の新作カメラストラップ「ルンゴ」シリーズの予約販売を開始した。バリエーションは「リングタイプ」、「ジョイントタイプ」、「一点吊りタイプ」の3種類を用意する。

軽い力で素早く長さを調節できる、オリジナルの伸縮機構「サムスライダー」を備えたロングタイプのストラップ。移動時は短くしてカメラのぶらつきを軽減しつつ、撮影時は斜め掛けにした状態のまま腕を伸ばしたハイアングルやローアングルの撮影にスムーズに対応できるという。

ルンゴ（ジョイントタイプ）

ルンゴ・ソロ（一点吊りタイプ）

素材には程よいハリがありながら、滑りが良く柔らかいナイロンを使用。先端のアクセント部分にはベジタブルタンニンなめしレザーをあしらった。カラーはグラファイトとブラックの2色を各タイプで展開する。

リングタイプは、幅35mmのLサイズと幅28mmのMサイズの2サイズを展開。長さは約90～160cmの範囲で調節が可能。

ジョイントタイプおよび一点吊りタイプの先端部には、YKK製のねじれ軽減係合パーツを採用。本体の中でパーツが回転するため紐がねじれにくいのが特徴という。

ジョイントタイプ

伸ばした状態（左）と縮めた状態（右）

先端部にはアクセントとしてレザーパーツを配している（写真はリングタイプ）

ルンゴ（リングタイプ）

ルンゴ（ジョイントタイプ）

ルンゴ・ソロ（一点吊りタイプ）

幅：28mm（M）/35mm（L） 長さ調節範囲：約90～160cm 耐荷重:5kg以下 重量：M 約62g（M）/約98g（L） 価格：8,800円（M）/9,900円（L）幅：15mm 長さ調節範囲：約89～150cm 耐荷重:5kg以下 重量：約44g 価格：9,900円幅：15mm 長さ調節範囲：約91～165cm 耐荷重:1.5kg以下 重量：約41g 価格：8,880円