Snow Man向井康二、映画『おそ松さん』に“旧・おそ松”として登場！「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたい」

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Snow Manの向井康二が、6月12日公開より公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、“旧・おそ松”として出演していることが解禁された。

■「体は感覚を覚えていて、スッと入れました」（向井康二）

Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』。2022年にSnow Man主演で公開された映画『おそ松さん』にて、長男・おそ松役を演じていた向井は、“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場している。本作の6つ子たちと同じく関西出身で、お互いデビュー前からともに切磋琢磨してきた仲間とあって息の合った共演シーンは必見だ。

前作の衣装に身を包み現場に現れた向井は「オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！ 1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と、久しぶりのおそ松さんを演じることへの喜びを爆発させた。

さらに、今回、主演を務めるAぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが6つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せている。

新・旧おそ松が激突し、混ぜるな、危険の化学反応が起きる本作。果たして向井が演じる「旧・おそ松」は、どんなシーンに登場するのか。衝撃の瞬間を、ぜひ劇場のスクリーンで確かめよう。

■向井康二 コメント

オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！

1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？ 体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！

■映画情報

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

全国の劇場で公開中

原作：赤塚不二夫『おそ松くん』

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織／三宅弘城 木村多江

宮内ひとみ 千葉雄大 船越英一郎

主題歌：Aぇ! group「でこぼこライフ」

配給：東宝

(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026

■関連リンク

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp