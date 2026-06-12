ＩＮＴＬＯＯＰ <9556> [東証Ｇ] が6月12日昼(11:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比59.4％減の6.3億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の32億円→14億円(前期は22.1億円)に56.3％下方修正し、一転して36.9％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.8億円→3.8億円(前年同期は11.4億円)に82.2％減額し、一転して66.0％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結経常損益は3.8億円の赤字(前年同期は4.7億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の5.1％→-3.7％に急悪化した。



株探ニュース