12日前引けの日経平均株価は続伸。前日比2225.68円（3.47％）高の6万6442.95円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は921、値下がりは592、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を656.70円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が521.34円、ファストリ <9983>が173.78円、キオクシア <285A>が145.25円、ＳＢＧ <9984>が103.78円と続いた。



マイナス寄与度は35.2円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が17.93円、テルモ <4543>が12.74円、富士フイルム <4901>が8.75円、ベイカレント <6532>が8.58円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、鉄鋼が続いた。値下がり上位にはサービス、陸運、鉱業が並んだ。



株探ニュース