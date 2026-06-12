12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.5％増の4471億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.1％増の3459億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> など9銘柄が新高値。グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が15.46％高、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> が7.99％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が7.97％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.47％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が6.42％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は8.65％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.67％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.54％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.47％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は4.47％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2225円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2191億4700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1835億2400万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が296億8400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が270億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が161億8100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が160億3200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が123億4400万円の売買代金となった。



株探ニュース