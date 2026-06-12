12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数247、値下がり銘柄数299と、値下がりが優勢だった。



個別ではジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>がストップ高。ジーネクスト<4179>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、カラダノート<4014>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、Ｚｅｎｋｅｎ<7371>など6銘柄は年初来高値を更新。ＴＫＰ<3479>、ＱＤレーザ<6613>、タイミー<215A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>は値上がり率上位に買われた。



一方、スリー・ディー・マトリックス<7777>がストップ安。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は一時ストップ安と急落した。ダイブ<151A>、博展<2173>、ソフトフロントホールディングス<2321>、アスカネット<2438>、Ｓｃｈｏｏ<264A>など52銘柄は年初来安値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ノースサンド<446A>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、マーキュリー<5025>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース