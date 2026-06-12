　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　219147　　　34.1　　　 71950
２. <1321> 野村日経平均　　 29684　　 -15.8　　　 69550
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 27032　　 -12.1　　　　2912
４. <200A> 野村日半導　　　 17381　　 -10.6　　　　5367
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16181　　　 4.8　　　 85840
６. <1360> 日経ベア２　　　 16032　　　-5.3　　　　71.4
７. <1579> 日経ブル２　　　 12344　　 -30.8　　　 777.3
８. <1398> ＳＭＤリート　　 11441　　　75.3　　　1844.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　8008　　 -59.3　　　　4414
10. <1540> 純金信託　　　　　7651　　 -17.5　　　 19990
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　7144　　　 8.7　　　　6917
12. <1306> 野村東証指数　　　5831　　　-1.4　　　 412.9
13. <1489> 日経高配５０　　　4874　　 168.8　　　　3200
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4342　　 -32.3　　　 915.3
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3730　　　62.8　　　 69310
16. <1330> 上場日経平均　　　3501　　　13.3　　　 69600
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2588　　　-6.5　　　　4430
18. <1615> 野村東証銀行　　　2497　　 -74.7　　　 697.7
19. <1308> 上場東証指数　　　2046　　 185.4　　　　4080
20. <1358> 上場日経２倍　　　2024　　　99.2　　　137500
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　1765　　 -14.5　　　　5020
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1633　　 -41.4　　　　 117
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1567　　　37.7　　　1940.5
24. <1346> ＭＸ２２５　　　　1461　　 100.7　　　 69170
25. <1542> 純銀信託　　　　　1391　　 -36.3　　　 31180
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1331　　　 8.0　　　　　73
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1310　　 -58.1　　　 403.5
28. <1597> ＭＸＪリート　　　1274　　1227.1　　　　1845
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　1255　　　 2.0　　　 119.6
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　1253　　　18.4　　　 239.2
31. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1222　　 136.4　　　　4176
32. <314A> ｉＳゴールド　　　1150　　 -49.3　　　 317.6
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1132　　 -12.0　　　　5217
34. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 861　　 -24.2　　　 61590
35. <282A> ＧＸ半導１０　　　 856　　　88.1　　　　2847
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 779　　　 4.4　　　 75750
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 754　　 -29.9　　　 856.4
38. <1571> 日経インバ　　　　 745　　 114.7　　　　 300
39. <2033> コスピブル　　　　 692　　 -15.8　　　124700
40. <1348> ＭＸトピクス　　　 600　　 101.3　　　　4077
41. <2036> 金先物Ｗブル　　　 585　　 -68.9　　　152100
42. <2016> ｉＦ米債７有　　　 578　　 466.7　　　　1789
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 561　　 -10.2　　　　2921
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 543　　 190.4　　　　1048
45. <1328> 野村金連動　　　　 542　　 -54.4　　　 15860
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 533　　 -51.3　　　　2524
47. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 479　　　21.6　　　　1754
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 477　　　68.0　　　 33840
49. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 463　　 -45.3　　　　1098
50. <213A> 上場半導体株　　　 458　　　-1.7　　　 496.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース