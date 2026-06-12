ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 219147 34.1 71950
２. <1321> 野村日経平均 29684 -15.8 69550
３. <1357> 日経Ｄインバ 27032 -12.1 2912
４. <200A> 野村日半導 17381 -10.6 5367
５. <1458> 楽天Ｗブル 16181 4.8 85840
６. <1360> 日経ベア２ 16032 -5.3 71.4
７. <1579> 日経ブル２ 12344 -30.8 777.3
８. <1398> ＳＭＤリート 11441 75.3 1844.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 8008 -59.3 4414
10. <1540> 純金信託 7651 -17.5 19990
11. <1329> ｉＳ日経 7144 8.7 6917
12. <1306> 野村東証指数 5831 -1.4 412.9
13. <1489> 日経高配５０ 4874 168.8 3200
14. <1568> ＴＰＸブル 4342 -32.3 915.3
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3730 62.8 69310
16. <1330> 上場日経平均 3501 13.3 69600
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2588 -6.5 4430
18. <1615> 野村東証銀行 2497 -74.7 697.7
19. <1308> 上場東証指数 2046 185.4 4080
20. <1358> 上場日経２倍 2024 99.2 137500
21. <2243> ＧＸ半導体 1765 -14.5 5020
22. <1459> 楽天Ｗベア 1633 -41.4 117
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1567 37.7 1940.5
24. <1346> ＭＸ２２５ 1461 100.7 69170
25. <1542> 純銀信託 1391 -36.3 31180
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1331 8.0 73
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1310 -58.1 403.5
28. <1597> ＭＸＪリート 1274 1227.1 1845
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1255 2.0 119.6
30. <1545> 野村ナスＨ無 1253 18.4 239.2
31. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1222 136.4 4176
32. <314A> ｉＳゴールド 1150 -49.3 317.6
33. <1671> ＷＴＩ原油 1132 -12.0 5217
34. <1326> ＳＰＤＲ 861 -24.2 61590
35. <282A> ＧＸ半導１０ 856 88.1 2847
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 779 4.4 75750
37. <1655> ｉＳ米国株 754 -29.9 856.4
38. <1571> 日経インバ 745 114.7 300
39. <2033> コスピブル 692 -15.8 124700
40. <1348> ＭＸトピクス 600 101.3 4077
41. <2036> 金先物Ｗブル 585 -68.9 152100
42. <2016> ｉＦ米債７有 578 466.7 1789
43. <2559> ＭＸ全世界株 561 -10.2 2921
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 543 190.4 1048
45. <1328> 野村金連動 542 -54.4 15860
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 533 -51.3 2524
47. <315A> ＧＸ銀行高配 479 21.6 1754
48. <2631> ＭＸナスダク 477 68.0 33840
49. <563A> ＧＸＮデカバ 463 -45.3 1098
50. <213A> 上場半導体株 458 -1.7 496.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 219147 34.1 71950
２. <1321> 野村日経平均 29684 -15.8 69550
３. <1357> 日経Ｄインバ 27032 -12.1 2912
４. <200A> 野村日半導 17381 -10.6 5367
５. <1458> 楽天Ｗブル 16181 4.8 85840
６. <1360> 日経ベア２ 16032 -5.3 71.4
７. <1579> 日経ブル２ 12344 -30.8 777.3
８. <1398> ＳＭＤリート 11441 75.3 1844.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 8008 -59.3 4414
10. <1540> 純金信託 7651 -17.5 19990
11. <1329> ｉＳ日経 7144 8.7 6917
12. <1306> 野村東証指数 5831 -1.4 412.9
13. <1489> 日経高配５０ 4874 168.8 3200
14. <1568> ＴＰＸブル 4342 -32.3 915.3
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3730 62.8 69310
16. <1330> 上場日経平均 3501 13.3 69600
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2588 -6.5 4430
18. <1615> 野村東証銀行 2497 -74.7 697.7
19. <1308> 上場東証指数 2046 185.4 4080
20. <1358> 上場日経２倍 2024 99.2 137500
21. <2243> ＧＸ半導体 1765 -14.5 5020
22. <1459> 楽天Ｗベア 1633 -41.4 117
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1567 37.7 1940.5
24. <1346> ＭＸ２２５ 1461 100.7 69170
25. <1542> 純銀信託 1391 -36.3 31180
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1331 8.0 73
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1310 -58.1 403.5
28. <1597> ＭＸＪリート 1274 1227.1 1845
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1255 2.0 119.6
30. <1545> 野村ナスＨ無 1253 18.4 239.2
31. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1222 136.4 4176
32. <314A> ｉＳゴールド 1150 -49.3 317.6
33. <1671> ＷＴＩ原油 1132 -12.0 5217
34. <1326> ＳＰＤＲ 861 -24.2 61590
35. <282A> ＧＸ半導１０ 856 88.1 2847
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 779 4.4 75750
37. <1655> ｉＳ米国株 754 -29.9 856.4
38. <1571> 日経インバ 745 114.7 300
39. <2033> コスピブル 692 -15.8 124700
40. <1348> ＭＸトピクス 600 101.3 4077
41. <2036> 金先物Ｗブル 585 -68.9 152100
42. <2016> ｉＦ米債７有 578 466.7 1789
43. <2559> ＭＸ全世界株 561 -10.2 2921
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 543 190.4 1048
45. <1328> 野村金連動 542 -54.4 15860
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 533 -51.3 2524
47. <315A> ＧＸ銀行高配 479 21.6 1754
48. <2631> ＭＸナスダク 477 68.0 33840
49. <563A> ＧＸＮデカバ 463 -45.3 1098
50. <213A> 上場半導体株 458 -1.7 496.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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