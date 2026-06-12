【宝塚記念／データ攻略】ミュージアムマイルとレガレイラの「買い or 消し」　有馬記念組で“5/5馬券内”該当は

今週は阪神競馬場で宝塚記念（芝2200m）が行われる。今年はGI馬5頭が集結した豪華メンバーでの開催だ。

ここでは、過去10年から阪神開催の2015～23、24～25年をピックアップ。レガレイラとミュージアムマイルにフォーカスしたデータを取り上げる。

■レガレイラに“良馬場施行年すべて馬券内”の好材料

GI3勝と、現役牝馬のなかでトップクラスの実力を誇るレガレイラ。今年もGI戦線を賑わせるC.ルメールが騎乗となれば当然注目すべき存在だが、昨年の本レースは11着と惨敗。期待と不安が同居する1頭だが、データはどのような決断を下したのか？

・良馬場施行年の宝塚記念×牝馬→5年すべて馬券内

梅雨時期で渋った馬場コンディションになりやすい本レース。そのなかにあって良馬場での施行年は2015年以降で5回を数えるが、そのすべてで牝馬が馬券内を確保していた。2015年はデニムアンドルビーにショウナンパンドラ、2023年はスルーセブンシーズ。人気薄激走も多く、良馬場の宝塚記念×牝馬は“買い一択”のデータとなっている。

レガレイラについて補足すると、惨敗を喫した昨年は骨折明けかつ稍重の馬場コンディション。その影響は大きかったことは、良馬場施行に加えて故障が完全に癒えた秋以降の快進撃が証明済みだ。芝2200mの持ち時計はメンバー中最速。巻き返しを警戒すべき1頭だ。

■ミュージアムマイルに「0.0.2.15」の壁

同じ前走有馬記念組でも、ミュージアムマイルには厚い壁が立ちはだかる。昨秋から古馬戦線に殴り込みをかけると、天皇賞・秋2着、有馬記念は豪快な末脚でグランプリホースの座に。強い4歳世代の代表格が挑む春のグランプリレースだが、以下のマイナスデータが立ちはだかる。

・乗り替わりで臨む4歳馬【0.0.2.15】

この中には2番人気馬3頭、4番人気馬2頭がいたにもかかわらず連対はゼロ。天皇賞・春を制し充実期を迎えていたジャスティンパレスも、上記データに該当したことで3着確保が精いっぱいだった。乗り替わりで臨む4歳馬×阪神開催の宝塚記念は鬼門中の鬼門と言えよう。

ミュージアムマイルについて補足すると、本来はドバイや香港など使いたかったレースを使えなかった事情あり。過去に喫した3度の連対外は暑い時季もしくは休み明けに該当していた点、前走から2キロの斤量増も含めて強調材料は乏しく、思い切って“消し”の選択肢も考えたいところだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。