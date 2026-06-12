「親を独り占めできた日はめちゃくちゃ嬉しかったし永遠に覚えている」「母親と2人で星空を見たことは一生の宝物」──。兄弟姉妹のいる子どもにとって、親と2人きりで過ごす“親独占タイム”は特別なもののようだ。

【映像】ママと2人きりのお出かけ→長男（6）に明らかな変化

ニュース番組『わたしとニュース』では、親独占タイムを実現させた親子の1日に密着。3人の子を育てるタレントのSHELLYとともに深掘りし、子どもとの1対1の時間の作り方やその効果について考えた。

■「弟と一緒だとあちこち行かれる」長男が叶えたママとの1日

2人の息子を持つ金沢稔子さんと長男の怜眞くん（6）。2人きりでお出かけするのは、弟（2）が生まれてから初めてのことだという。

「どこ行きたい？」（金沢さん、以下同）

「大宮」（怜眞くん、以下同）

「大宮って何？」

「鉄道博物館」

「行きたいの？」

「行きたい」

「行く？2人で」

「うん！」

電車が好きな怜眞くんが希望したのは鉄道博物館。

5時間後、帰宅してニコニコ顔の怜眞くんに、ママとの1日はどうだったのか尋ねた。

「楽しかった！ちっちゃい電車みたいなの動かしたり、ジオラマ見たりしてた」

電車の仕組みや展示に興味があるという怜眞くんだが、これが弟と一緒だと…「あちこち行かれるから嫌だ。（2人きりだと）自由になる」という。

ママと2人だけだったからこそ、自分のやりたいことが思いきりできたようだ。この日を振り返り、母・金沢さんは次のように語る。

「4つ離れていると興味関心が結構違う。どうしても目が離せない下の方に付き合いがちだったりするので、今日、上を優先できたのはすごくよかったかなと思います。最近は手もつないでくれなくなってきているのですが、今日は手をつないできてくれたのが嬉しかったですね。（普段は）気を遣ってくれているのか、自由奔放な動きはあまりないので、私の手を引っ張って思うがままに動いていたのが楽しそうなのかなと思いました」

長男に100%向き合えたことで、ママにとっても幸せな時間になったようだ。

「（2人きりの時間を）意識して作ろうかなと思いました。帰りの電車の中でも今日楽しかったことを話してくれたので、それを楽しみに次の時間を作ろうかなと思います」（金沢さん）

そして、寝起きの弟が登場すると…。

「にいにたち鉄博行ってきた」

「しょうまも行きたい」

「今度一緒に行こ」

気持ちが満たされたからか、長男は、弟にますます優しく接していた。

■理想は「1日15分」でも…SHELLYが語る「自然発生的な時間作り」

SHELLYは、こうした「親独占タイム」の重要性について次のように語る。

「弟がいると自由に動けないっていうのを聞いた時に、『本当にそう！』と思って。自分の年にあった遊び方をしたいけど、例えば下の小さい子を連れていると、『そこ危ないから行けない』とか、結局制限されるというのは本当によくあること」（SHELLY、以下同）

では、SHELLY自身は、どう対応しているのか。

「私、ものすごく意識してるんですよ。ただ、1対1の時間はすごく大事とはいえ、忙しい。1人1日15分向き合ったとしても、うちは3人いるので45分かかる。現実的じゃない…」

「『今からこの子と1対1の時間を作ります』となると、きょうだいがヤキモチを妬いて邪魔しに来たりするので、自然発生的な時間作りを意識している。例えば、学校に一緒に自転車で行くとき。習い事に送っていく時の車の中で2人で喋ったりとか。寝かしつけの時に数分ずつ、ゆっくり2人で話す時間を作るとか。その時間を作ることで、自然と向こうから『誰々ちゃんが…』と話をしてくるようになる。こちらが『今日どうだった？』と聞くよりも、何気ない時間の方が考えていることや悩んでいることが出てきたりするので、なるべくそういう時間を大事にするようにしている」

■「1人1人の時間が取れないと…」チーム育児の重要性

それぞれの子どもの時間と家族全体の時間のバランスに難しさを感じている人もいるだろう。SHELLYも同意しつつ、時間が取れない時の弊害について次のように指摘する。

「うちの場合は、1人1人の時間が取れない時期、忙しい時期はきょうだい喧嘩がすごく増えるなと感じる。金沢さんの親独占タイムでは、帰ってきたあと、長男の怜眞くんが弟により優しくなったとあり、『確かにな…』と思った。特に上2人の時間をちゃんと取ってあげている時の方が兄弟間がスムーズになると思う」

しかし、親独占タイムを作る難しさもある。SHELLYは様々な家庭の形に触れつつ、次のように締めくくった。

「ワンオペだったり、シングルだったりすると余計に難しい。協力的なパートナーがいたら、そういう時こそチームで手分けしてできたら最高だと思う」

兄弟間で生じる我慢や嫉妬を和らげ、自己肯定感を育む「親独占タイム」。完璧を目指さずとも、日常のちょっとした隙間時間を見つけて、1対1で向き合うことが大切なようだ。

（『わたしとニュース』より）