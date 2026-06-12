5月下旬、東京都内にある海沿いの公園で、主演ドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ制作・日本テレビ系）のロケに臨んでいたのは、元TBSアナウンサーの宇垣美里だ。

「宇垣さんは、公園のベンチに座って、子役とともにシャボン玉をフーッと吹くシーンを撮影していました。撮影の合間には、宇垣さんが子役に日傘を差してあげる場面も。撮影が終わり、衣装チェンジに向かうときも仲よく手をつないで移動するなど、まるで本当の親子のようでした」（通りがかった人）

『おちたらおわり』は、タワーマンションに家族で引っ越してきた月島明日海（宇垣）が、同じマンションに住むセレブママたちの嫉妬やマウントに巻き込まれていく──というストーリーだ。ドラマのウェブサイトで宇垣は、《原作の『おちたらおわり』を以前から読んでいたので、『あの作品がドラマ化されるんだ!』という驚きと楽しみな気持ちが一番にありました》と、興奮冷めやらぬ様子でコメントしている。そして、《最も感情移入して読んでいた主人公の明日海ちゃんを演じられることを非常に光栄に感じています》と、意気込みを語った。宇垣は、女優としては2025年、不妊治療をテーマにしたドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京系）で主演を務めている。

「『できても〜』では、ホテルでの濡れ場など、大胆な演技もいとわず演じきりました。何もせず帰ろうとするイケメンに、宇垣さん演じる主人公が『待って、何もしないの?』、『行かないで』と抱きつくなど、かなり生々しいセリフが連発されました。キスシーンやランジェリー姿も披露し、女優としての覚悟を感じました。今回の『おちたらおわり』でも、制作陣からの期待は高いのでしょう」（芸能担当記者）

2019年3月にTBSを退社した宇垣は、女優業のほか、ラジオ番組の出演や執筆活動と、幅広く活動している。まさに順風満帆だ。

「2025年1月には、YouTubeチャンネル『宇垣美里 妖怪 全てエッセイに書いてやるからな女』を立ち上げました。これまではマネージャーが管理するInstagramのみだったので、ファンからは、プライベートな宇垣さんを見ることができると喜びの声があがりました。とはいえ、プライベートへの深くは少ないので、いまは仕事の集中モードなのでしょう」（同前）

今作を通して、女優としてさらに一歩、階段を上がるのだろう。