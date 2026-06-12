アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が１２日までに自身のインスタグラムを更新。“疑惑”を晴らすコメントを記した。

鈴木は「憧れのオールナイトニッポン」とラジオ出演を報告。「トーク中に一際盛り上がった、５段重ねハッシュポテト。帰りに朝マック寄って食べて帰りました」と５枚重ねのハッシュポテトとの“ツーショット”もアップした。鈴木は７日に更新した自身のＸでも「マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！」とマクドナルドでトレーの上に５枚のハッシュポテトが並んだ写真と、それを５枚重ねて豪快に口に運ぶ写真をアップ。この投稿には５万件を超える「いいね！」が集まり、話題となった。

Ｘの投稿に言及した鈴木は「Ｘに食べてる写真とか載せたら そんなはずないって思った知り合いにＡＩに生成されてバズってたよって言われました」とあまりの衝撃写真にＡＩ生成を疑われたことを告白。続けて「あれは実際のわたしです」と報告した。

この投稿には「ＡＩおもろ過ぎる」「ＡＩ生成やばい」「オールしてハッシュポテト５枚は凄すぎるもんなぁ」「現実がＡＩを超えるの面白すぎるｗ」「事実は小説、いやＡＩより奇なり」「大人食い」などのコメントが寄せられた。