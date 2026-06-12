現地14日（日本時間15日）に北中米W杯の初戦オランダ戦を控えている森保ジャパンに激震が走った。主将のMF遠藤航（33）が、代表チームを離脱してしまったのだ。

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本大会期間中のベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでの合宿2日目（11日）、JFAの山本昌邦・技術委員長が報道陣を招集した。

「遠藤航選手がチームをすでに離れました。メディカルスタッフの報告を受けて森保監督が決断した。本人が一番悔しいと思います。とても残念です」と沈痛の面持ちでアナウンスしたのである。

2月11日に左足首・甲の靱帯を断裂。緊急帰国して手術を行ったが、なかなか回復にいたらず、5月31日のアイスランド戦に約3カ月半ぶりに実戦復帰。先発メンバーに名を連ねたが、前半45分で痛みがぶり返して途中交代を強いられた。メキシコ・モンテレイでの事前合宿では大半をホテルで過ごし、ナッシュビルの1日目、ようやく練習場のグラウンドに姿を見せたばかりだった。

離脱の発表後、遠藤は自身のSNS（X）で代表引退を表明した。

「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。今回の活動をもって代表を引退する事にします」とつづった。

FW町野修斗（26=ボルシアMG）が前回大会と同様、追加招集となった。キャプテンマークはDF板倉滉（29=アヤックス）が引き継いだ。

指揮官が絶大な信頼を寄せる主将の離脱は、森保ジャパンに大きな影響を及ぼしそうだ。

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ところで、追加招集された町野はどのような人物なのか。日刊ゲンダイは母校・履正社高監督の平野直樹氏を直撃。ロングインタビューにて、能力開架の原点から、意外な素顔まで語ってもらった。●関連記事 【もっと読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」 も、要チェックだ。