米国とイランが再び攻撃の応酬を続け、中東情勢の先行き不透明感が増す中、高市首相がまた大見えを切った。イランが対抗措置で「完全封鎖」を宣言したホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、来月は「ホルムズ外から調達できるようになった」と明言。つまり、100％を代替できるということだ。ホンマかいな？ 関連企業は悲鳴を上げ、官邸と現場の乖離は広がるばかり。むしろ、専門家が警鐘を鳴らした「6月に詰む」が現実味を帯びている。

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高市首相は11日の中東情勢に関する関係閣僚会議で、「原油調達先の多角化が進展しています。6月は8割程度の代替調達が確保できますが、7月については、前年平月比で約10割の調達への回復にめどがつきました」と発言。「8月以降は保守的に前年比75％の代替調達にとどまると仮定しても、備蓄を活用することで、これまでの想定から1年程度延びて、2028年3月末まで石油の安定供給が可能だ」とも言った。

日本は原油輸入の9割超をホルムズ海峡経由に頼ってきた。「100％問題ない」は、にわかに信じがたい。

財務省発表の4月の貿易統計（速報）によると、原油輸入量は前年同月比63.7％減の448万キロリットルだった。米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦開始から1カ月が過ぎた時期で、減少の最大要因は中東からの輸入量が前年同月より67.2％減少したことだった。昨年7月の輸入量は約1147万キロリットル。毎月、同程度を仕入れていたから、来年度末まで2億キロリットル超を工面できるというのである。石油備蓄は足元で約200日分だ。あくまで計算上であることが透けて見える。

そうでなくても、調達コストは膨らんでいる。4月の貿易統計を基に単純計算すると、原油1キロリットルあたりの輸入単価は10万1400円。前年同月比37.9％も上昇した。代替調達先として期待する米国産は11万4660円。世界中で取り合いになった結果、前年同月と比べ57.1％も値上がりした。

「とっくに詰んでいる」業者からは悲痛な訴えも

安易な高市見込みに冷や水を浴びせているのが、東京商工リサーチが11日に発表したナフサなどの供給に関する企業調査（今月1〜8日実施、有効回答6788社）だ。「調達量・価格ともに支障がある」との回答が54.1％。「調達量は問題ないが、価格は支障がある」は25.8％、「調達量に支障をきたしているが、価格は問題ない」が5.1％だった。85％の企業が「支障がある」と悲鳴を上げているのである。

塗料やシンナーなどのナフサ関連製品を卸す都内の業者は言う。

「われわれの感覚から言えば、とっくに詰んでいます。GW前には取引先の中堅企業に対し、シンナーの仕入れができないので納入見通しが立たない旨を伝えた。要請があったので出向いて同じ説明をしたところ、〈経産省にそのまま伝えていいか〉と確認されました。役所が『目詰まり』で押し込んでくるので、何とか『品薄』を納得させたかったようです。シンナーは塗料として新たな製品作りに使用するだけでなく、油を除去するなど機械のメンテナンスにも使われる。商売上がったりでみんな困り果てていますよ」

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