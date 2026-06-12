福岡が新ユニフォームを発表

アビスパ福岡は6月9日、すでに発表している1stユニフォームに加え、2ndユニフォームのデザインも発表した。

ファンからは「2023スペユニ思い出す」「かっこよすぎ」と反響を呼んでいる。

デザインコンセプトは「原点を見つめ直し、ここから共に。日常に寄り添う一着」。ベースであるネイビーの深みをシンプルに表現した濃淡のストライプをベースとし、襟と袖には蜂をモチーフにした幾何学模様をアクセントとして配置した。さらに象徴的なデザインとして、クラブの原点である「藤枝ブルックス」をイメージした藤色を襟の下地に取り入れている。

機能面では、汗に反応して熱を吸収する涼感素材「キシリトール」を生地に使用した「ベリークール」機能を搭載。衣服内温度を3℃下げる効果のほか、紫外線カットや赤外線遮蔽効果も備えている。またフォントは縦長でシンプルな文字のデザインに、棘をあしらって“蜂の一刺し（鋭い攻撃）”を表現した。

ファンからはSNS上では「クソかっこいい」「デザイン好き」「かなりかわいい」「かわいすぎる」「めっちゃかわいい」「めっちゃ好き」「キター！」「初のアウェーユニに手を出す時がきたか」「さらっとアウェーユニ登場してる」「ここに居るってことは」「この6人は契約更新ってことでいいですよね…？」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）