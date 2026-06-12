サッカー韓国代表の主将、孫興慜（ソン・フンミン、34、ロサンゼルスFC）が北中米ワールドカップ（W杯）のチェコ戦に先発出場する。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表（FIFAランキング25位）は12日午前11時（現地時間11日午後8時）、メキシコのグアダラハラスタジアムでチェコ代表（40位）と1次リーグA組第1戦を行う。

キックオフを1時間後に控えて発表された先発メンバーを見ると、3−4−2−1フォーメーションが有力だ。孫興慜（ソン・フンミン）が1トップ、その下に李在成（イ・ジェソン、マインツ）と李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）が並ぶ。そして黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）と白昇浩（ペク・スンホ、バーミンガムシティ）が中央に、李太錫（イ・テソク、ウィーン）と薛永佑（ソル・ヨンウ、ズベズダ）が両サイドに入る。3バックのイ・ギヒョク（江原）、金玟哉（キム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘン）、李韓汎（イ・ハンボム、ミッティラン）とGK金承奎（キム・スンギュ、東京）と最後の阻止線を守る。

安貞桓（アン・ジョンファン）、朴智星（パク・チソン）と並んでW杯で3得点している孫興慜が1ゴールを追加すれば、韓国人のW杯通算最多得点単独トップとなる。

左サイドの金太鉉（キム・テヒョン、鹿島）が練習中にけがをし、イ・ギヒョクが代わりに入った点も目を引く。今季Kリーグ1の江原（カンウォン）旋風の主役イ・ギヒョクは北中米W杯のメンバーに抜てきされた後、米国での評価試合で好プレーを見せた。ただ、チェコの長身選手と空中ボールを競り合うプレーで苦戦する可能性がある。

左サイドにイェンス・カストロップ（ボルシア・メンヘングラードバッハ）の代わりに李太錫が起用されたが、これは安定を重視したものとみられる。今大会は参加国が32カ国から48カ国に増え、組3位でも32強トーナメントに進出できる可能性がある。史上初の海外大会ベスト8に挑戦する韓国はまず組2位に入って有利な32強戦をすることが目標だ。

試合会場のグアダラハラは海抜1570メートルに位置する。韓国は米国事前キャンプから20日近く高地帯で適応してきた半面、米国にベースキャンプを置くチェコは試合の前日にグアダラハラ入りした。

キックオフを1時間後に控えた時点で気温は29度で、キックオフ時間には27度に下がるという。これに先立ちグアダラハラは夕立となる日が多かったが、決戦の日は現在のところ雨は降らないとみられる。雨が降る場合、高地帯での練習の意味が薄れる可能性があり、水中戦ではロンボールを入れるチェコが有利になると予想される。