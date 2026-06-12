開催国メキシコが8万人のホーム観衆の一方的な応援の中、北中米ワールドカップ（W杯）開幕戦を勝利で飾った。レッドカード3枚が飛び交う中でも集中力を切らさず2点差の完勝を収めた。

ハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコ代表は12日（日本時間）、メキシコの「サッカーの聖地」メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）で行われた北中米W杯1次ステージA組第1戦でフリアン・キニョネス（アル・カディシヤ）の先制ゴール、ラウル・ヒメネス（ウルバーハンプトン）の追加ゴールで南アフリカに2−0で勝利した。メキシコ代表は洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表の第2戦の相手だ。韓国はこの後、チェコとの初戦に臨む。

メキシコは4−1−4−1フォーメーションを稼働した。ストライカーのヒメネスをワントップに置き、2列目にロベルト・アルバラード（グアダラハラ）、ブライアン・グティエレス（グアダラハラ）、アルバロ・フィダルゴ（ベティス）、キニョネスが入った。エリック・リラ（クルス・アスル）が守備的MFミドフィルダーとして4バックの前に立ち、DFラインはヘスス・ガジャルド（トルーカ）−ヨハン・バスケス（ジェノア）−セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ）−イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）が形成した。GKラウル・ランヘル（グアダラハラ）。

一方、南アフリカのウーゴ・ブロス監督は守備に重点を置いた5バック（5−3−2）で臨んだ。前方にイクラーム・レイナーズ（マメロディ・サンダウンズ）とライル・フォスター（バーンリー）が立ち、MFにジェイデン・アダムス（マメロディ）、スフェフェロ・シトレ（トンデラ）、テボホ・モコエナ（マメロディ）が入った。DFはオーブリー・モディバ（マメロディ）、ムベケゼニ・ムボカジ（シカゴ・ファイアー）、ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）、イメ・オコン（ハノーファー）、クーリソ・ムダウ（マメロディ）が並んだ。GKはロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ）だ。

圧倒的なホームサポーターの声援を受けるメキシコは前半9分、早くも南アフリカの守備ラインを崩して先制した。帰化選手のフォワード、フリアン・キニョネスが今大会の第1号ゴールの主人公となった。南アフリカのDFのミスを逃さず、強烈な右足シュートでゴールネットを揺らした。

コロンビア生まれのキニョネスは2023年にメキシコに帰化した。今回、初のW杯出場の機会を与えられると、決勝ゴールという形で応えた。キニョネスは爆発的なスピードが武器のウィンガーだ。2025−26サウジ・プロフェッショナルリーグで33得点し、世界的サッカースターのクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）を抑えて得点王に輝いた。

南アフリカは試合序盤から5人を守備に下げ、メキシコの攻撃テンポを遅らせようとした。しかし守備の局面で決定的なミスがあり、早い時間に崩れた。一方、メキシコのプレスと攻撃への転換は脅威だった。特に8万人のホーム観衆が絶えず「メヒコ、メヒコ」と連呼する中、相手チームは萎縮するしかない雰囲気だった。ゴールが生まれると、メキシコシティスタジアムは熱狂の渦に変わった。スタンド後方にいた観客はメキシコの伝統的な帽子「ソンブレロ」を模した紙をまるで紙飛行機を飛ばすようにグラウンドに投げ込んだ。興奮した観客は炭酸飲料やビールなどをまいた。

メキシコは後半に入っても攻撃を緩めなかった。ヒメネスが後半22分に追加のゴールを決めて勝利を決定づけた。一方、南アフリカは2人の退場者を出す悪材料が重なり、特に反撃もできずに敗れた。南アフリカの守備的MFとして先発出場したシトレが0−1とリードされた後半4分、カウンターを仕掛けたメキシコのグティエレスを阻止する過程でファウルを犯し、レッドカードを受けてピッチを去った。今大会の退場1号という不名誉だ。シトレは前半9分にも南アフリカ陣内でエリック・リラにボールを奪われ、失点に結びついた。

後半37分には2人目の退場があり、南アフリカの反撃はさらに難しくなった。守備の局面で南アフリカのベテラン選手テンバ・ズワネが、突破するメキシコ選手の顔面を故意に強打してレッドカードを受けた。審判団はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）を経て確認した後、退場を命じた。

これに先立ち南アフリカのMFモコエナは前半17分、激しいファウルで今大会最初のイエローカードを受けた選手となった。南アフリカは先発11人のうち6人が国内リーグのクラブチーム、マメロディ所属だ。

メキシコは2点差で完勝したが、試合終盤の退場が痛手として残ることになった。ディフェンスラインの主力でありセットプレーの攻撃オプションでもある長身DFセサル・モンテスが南アフリカのカウンターを防ぐ過程で一発レッドカードを受けて退場となり、韓国との第2戦に出場できなくなった。