米国のポップスター、テイラー・スウィフト（37）の結婚が間近に迫っているとの見方が広がる中、結婚式に関するベッティング（賭け）の規模が3億円を超えた。

10日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）やタイムズ紙によると、予測ベッティングプラットフォーム「カルシ」では、スウィフトの結婚に関するさまざまな賭けが行われている。現在までのベッティング総額は200万ドル（約3億2000万円）に達したことが分かった。

最も関心が集まっている分野は結婚式の開催場所だ。関連ベッティング額だけで149万ドルに達する。

複数の海外メディアが有力候補地として挙げたニューヨークが最も可能性が高いと評価されている。一方、ペンシルベニア州やテネシー州などは、それぞれ2％程度の低い確率となっている。

◇「招待客は誰？」「できちゃった婚になる？」 関心集中

結婚時期や招待客リストをめぐるベッティングも活発に行われている。

別の予測プラットフォーム「ポリマーケット」では、招待客リストに関する賭けに約30万ドルが集まった。スウィフトの婚前妊娠を予想するベッティングにも23万ドルが賭けられていることが分かった。

スウィフトは2023年、米プロフットボール（NFL）選手のトラビス・ケルシー（37）との交際を公式に認めた。昨年には婚約説が浮上し、最近では結婚が間近に迫ったとの報道が相次いでいる。

CNNは2人の結婚式について、2011年の英国ウィリアム皇太子とキャサリン妃の結婚式以来、最も大きな関心を集める文化イベントになる可能性があると評価した。

◇TMZ「来月3日に結婚式を予定」

ただし、現在まで結婚式に関する公式発表は出ていない。

こうした中、芸能専門メディアTMZは同日、複数の消息筋の話として、2人がニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）を少なくとも3日間貸し切り、来月3日に結婚式を挙げる予定だと報じた。

マディソン・スクエア・ガーデンは、米プロバスケットボール（NBA）ニューヨーク・ニックスの本拠地だ。マイケル・ジャクソンやマドンナ、ビリー・ジョエルなど世界的スターが公演を行った場所としても有名だ。

数多くのトップアーティストがステージに立った象徴的な会場で、「夢の舞台」と呼ばれる世界も有数のコンサート会場の一つに数えられている。