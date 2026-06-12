ドンデコルテ、人気マガジン漫画『菌と鉄』CM出演 メイキングも解禁で競合他社の漫画愛読バレる
「別冊少年マガジン」で連載中の『菌と鉄』のテレビCMが公開された。笑い芸人・ドンデコルテの小橋共作&渡辺銀次の2人が声で出演しており、アフレコ現場に密着したメイキングバージョンも同時公開となった。
【動画】それはダメだよ…公開されたドンデコルテ＆人気マガジン漫画の映像
「自分と似ているキャラクターは？」「『菌と鉄』の面白いところは？」と、漫画好きで知られる渡辺銀次が作品愛を語り尽くしているが、競合他社の漫画を愛読していることがばれてしまうというハプニングもそのまま収録されている。
『菌と鉄』は2026年夏シーズンにテレビアニメ放映が決定している“菌類”による管理社会を描いたディストピアSF。これまでにも「きのこ」を連発したエックスの広告が気持ち悪すぎて話題になってきた。
SNS広告はグロすぎると広告が停止になることから、リアルな菌の表現に規制をかけるため苦肉の策としてキノコをキノコで隠すという手法がとられた。ところがこの手法は予想に反して大きな反響があり、それ以来味を占めた公式が「キノコいじり」を続けている。
■担当者コメント
私がドンデコルテさんの大ファンで下心がありお願いしました。お二人とも以前から本作を読んでくださっていたと聞き、きっと社交辞令だろうと思っていたのですが…メイキング動画のインタビューで、本当に細かいところまで読んでいただいているということが伝わってきて感激いたしました！キノコが好きな人も、そうでない人も楽しめる漫画です。アニメをきっかけにぜひ原作コミックスも読んでいただけますと幸いです！
■『菌と鉄』あらすじ
その星は、徹底した管理社会だった。人類は菌類に支配され、あらゆる自由を奪われた。"イレギュラー"――最強の兵士・ダンテは、ひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理を覆す決意をした。かくして少年は、星に背く。また君に会うために。
【動画】それはダメだよ…公開されたドンデコルテ＆人気マガジン漫画の映像
「自分と似ているキャラクターは？」「『菌と鉄』の面白いところは？」と、漫画好きで知られる渡辺銀次が作品愛を語り尽くしているが、競合他社の漫画を愛読していることがばれてしまうというハプニングもそのまま収録されている。
SNS広告はグロすぎると広告が停止になることから、リアルな菌の表現に規制をかけるため苦肉の策としてキノコをキノコで隠すという手法がとられた。ところがこの手法は予想に反して大きな反響があり、それ以来味を占めた公式が「キノコいじり」を続けている。
■担当者コメント
私がドンデコルテさんの大ファンで下心がありお願いしました。お二人とも以前から本作を読んでくださっていたと聞き、きっと社交辞令だろうと思っていたのですが…メイキング動画のインタビューで、本当に細かいところまで読んでいただいているということが伝わってきて感激いたしました！キノコが好きな人も、そうでない人も楽しめる漫画です。アニメをきっかけにぜひ原作コミックスも読んでいただけますと幸いです！
■『菌と鉄』あらすじ
その星は、徹底した管理社会だった。人類は菌類に支配され、あらゆる自由を奪われた。"イレギュラー"――最強の兵士・ダンテは、ひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理を覆す決意をした。かくして少年は、星に背く。また君に会うために。