ASKAの娘・宮崎薫、エレガントなドレス姿で「近々みなさんにお知らせ」 予告にファン歓喜「美しすぎ」「お姫様みたい」
シンガー・ソングライターのASKAの娘で、同じくシンガー・ソングライターの宮崎薫（※崎＝たつさき）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。華やかなドレス姿を披露するとともに、「近々みなさんにお知らせがあります！」と予告し、ファンから期待の声が寄せられている。
【写真】「お姫様みたい」ファン絶賛！ASKAの娘・宮崎薫、エレガントなドレス姿
宮崎は「とあるお仕事にて…」とつづり、黒を基調としたエレガントなドレス姿を写真や動画で公開。「近々みなさんにお知らせがあります！（うっすら分かってます、みたいなDMきてた。バレてる笑）」と明かし、「楽しみにしててね」とファンに呼びかけた。
写真や動画には、全身ショットや鏡越しのセルフィー、舞台裏とみられる場所での姿が収められており、透け感のある上品なドレスに身を包み、華やかな雰囲気を漂わせている。
コメント欄には「キャー 素敵なドレス」「発表楽しみにしてます」「薫ちゃん可愛すぎ」「お姫様みたいです」「本当に素晴らしい。言葉が出ない」「美しすぎ」「楽しみにしてます」など絶賛の声が集まっていた。
【写真】「お姫様みたい」ファン絶賛！ASKAの娘・宮崎薫、エレガントなドレス姿
宮崎は「とあるお仕事にて…」とつづり、黒を基調としたエレガントなドレス姿を写真や動画で公開。「近々みなさんにお知らせがあります！（うっすら分かってます、みたいなDMきてた。バレてる笑）」と明かし、「楽しみにしててね」とファンに呼びかけた。
写真や動画には、全身ショットや鏡越しのセルフィー、舞台裏とみられる場所での姿が収められており、透け感のある上品なドレスに身を包み、華やかな雰囲気を漂わせている。
コメント欄には「キャー 素敵なドレス」「発表楽しみにしてます」「薫ちゃん可愛すぎ」「お姫様みたいです」「本当に素晴らしい。言葉が出ない」「美しすぎ」「楽しみにしてます」など絶賛の声が集まっていた。