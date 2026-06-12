◇ナ・リーグ ドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場も7回の第5打席で「左膝の炎症」のため、代打を送られ、途中交代した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が左膝について言及した。

試合後、指揮官は途中交代した大谷について「賢明な判断をしようとしただけ」と大事をとっての交代と説明。「トレーナーと話したところ、膝の裏側からハムストリングにかけて、違和感があるとのことだった。なので無理はさせず、慎重にいこうと判断した」と続けた。

そして「明日プレーできる可能性は高いと感じていますが、今夜は移動もあるので、明日どんな状態で来るかを見て判断します」とした。

大谷は2019年9月に左膝膝蓋（しつがいこつ）骨の手術を受けている。先天的に分裂している膝蓋骨に同年2月頃から痛みがあり、手術に踏み切った。

今回の負傷部位は手術と同じ場所なのかという質問には「違うと思う」と否定し「膝というよりハムストリング寄り。膝の裏ではあるが、腱の付け根の部分だと思う」とした。

右腕にとって左足は投球時の踏み出し足となるが、「むしろ踏み出し足の方が良いという考え方もできる。明日、投球のルーティンに入って、キャッチボールをして、踏み出しや着地の動きを確認する。その反応を見て判断する。打撃練習でも同様に様子を見ることになる」と続けた。