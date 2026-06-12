シャンプー「ululis」がエンジェルブルー＆メゾピアノとコラボ ぷっくりシールのおまけ付き
H2Oは、美容水に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、ナルミヤ・インターナショナルのブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ」とコラボした「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」（ともに税込3080円）の2種類を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、26日から数量限定で発売する。
【画像】どっちを選ぶ？香りや悩みを比較
今回のコラボでは、「ナカムラくん＆ハナちゃん」「ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん」のイラストが描かれたパッケージデザインに加え、それぞれの世界観をイメージした「サボン＆ソーダの香り」「ベリー＆ベリーの香り」を採用した。さらにそれぞれのペアセットにはオリジナルデザインの「ぷっくりシール」付き。
2種類の限定デザインは、それぞれのキャラクターのバスタイムをイメージしたデザインに。シャンプー&トリートメントのボトルを並べると「ナカムラくん＆ハナちゃん」は星のデザインに、「ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん」はハートのデザインになっている。
「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」は、髪のパサつきが気になる人におすすめのシリーズで、髪の芯までうるおう“うるぷる髪”へ導く。「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」は、髪のうねりやくせが気になる人におすすめのシリーズで、うねりをコントロールして“うるサラ髪”へ導く。
今回のコラボでは、「ナカムラくん＆ハナちゃん」「ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん」のイラストが描かれたパッケージデザインに加え、それぞれの世界観をイメージした「サボン＆ソーダの香り」「ベリー＆ベリーの香り」を採用した。さらにそれぞれのペアセットにはオリジナルデザインの「ぷっくりシール」付き。
2種類の限定デザインは、それぞれのキャラクターのバスタイムをイメージしたデザインに。シャンプー&トリートメントのボトルを並べると「ナカムラくん＆ハナちゃん」は星のデザインに、「ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん」はハートのデザインになっている。
「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」は、髪のパサつきが気になる人におすすめのシリーズで、髪の芯までうるおう“うるぷる髪”へ導く。「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」は、髪のうねりやくせが気になる人におすすめのシリーズで、うねりをコントロールして“うるサラ髪”へ導く。