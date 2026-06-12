フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。チャイナ服姿の“チャームポイント”ショットなどを披露した。

「初のチャイナ服で表紙撮影！押忍！人生で初めて、チャイナ服で表紙撮影をしていただきました。これまたかっこいい素敵な @keitamaruyama_official さんのチャイナ服。デートプラスさん、ありがとうございます」と、水色のチャイナ服での撮影オフショットをアップ。

「いつもの自分とはまた少し違う雰囲気で撮影に挑みました！インタビューも 発売や詳細は、また改めてお知らせしますね」などとつづり、ハッシュタグで「デートプラス」「名古屋」「表紙」「東海地方」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい。押忍」「とても似合っていますね 素敵です」「仕草にによって違う可愛いさ」「相変わらずチャイナドレス似合ってる」「めっちゃカワイイ」「可愛いっ！！」「姫」「口紅 塗ってる写真！色気ある」「日本一チャイナ服を着こなせる美人アナウンサー」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。