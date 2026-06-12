「パイレーツ６−８ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）

ドジャースが２カード連続の勝ち越しで貯金を今季最多タイの１９へ戻した。２戦連発の決勝１３号ソロを含む２打数２安打２打点、２四球で前日から５打席連続出塁と躍動していた大谷翔平投手は、七回の第５打席で代打を送られ途中交代。球団は「左膝の炎症」と発表し、チームに激震が走った。

七回１死一、二塁の好機。大谷が第５打席へ向かうはずだったが、ネクストサークルにその姿はなかった。代打・エスピナルがコールされると、敵地のスタンドはざわついた。そして異例のブーイングもわき起こった。

一体何が起こったのか。球団は直後に「左膝の炎症」と交代理由を発表した。エンゼルス時代の２０１９年に手術を受けた箇所。投打同時出場の翌日に４出塁の大暴れを見せた一方で、体が悲鳴をあげていた。

この日は第１打席で四球を選び、第２打席は体勢を崩されながらも低めのスライダーを右中間席にたたき込んだ。２試合連発となる１３号ソロ。そして第３打席は打球速度１７５キロのゴロで二遊間をきれいに破り、３試合ぶりのマルチ安打をマークしていた。第４打席でもフルカウントからのバックドアを冷静に見極めて四球を選んでいた。

チームは大谷のソロで勢いをつけ、タッカーのタイムリー、フリーマンのタイムリーなどで一気に５点のリードを奪った。だが先発のロブレスキーが五回に２本の本塁打を浴びて２点差に迫られると、打球を右太もも裏に受けて緊急降板。球団は「右ハムストリングの打撲」と発表した。現在、チームトップの７勝をマークし、首位快走をけん引してきた若き左腕だけに状態が気がかりだ。

チームは八回にエンリケスが連打を浴びて２点差に迫られたが、スコットがロウを打ち取り、イニングまたぎで試合を締めた。これで２カード連続の勝ち越しとなったが、今後に影響を及ぼしかねないゲームになった。

試合後のハイタッチの列に大谷の姿はなかった。開幕から二刀流でフル回転し、投打の柱として存在感を示してきただけに、その状態が気がかりだ。