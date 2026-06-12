日本のダブバンドの先駆け「MUTE BEAT」などでの活躍で知られるサウンドエンジニア、DJのDub Master Xが12日、Xを更新。自民党総裁選をめぐる中傷動画作成疑惑渦中にある高市早苗首相の答弁の修正について私見を述べた。

Dub Master Xは「【速報】自民、中傷動画巡る首相答弁訂正を申し出」との見出しが付けられた記事を引用した複数の投稿をリポストし「虚偽答弁をしたのにすぐ訂正したのをそのまま認めてしまってはダメだろう」と、高市首相が中傷動画疑惑に関する答弁を修正した件を問題視。「なぜ嘘をついたのか？ 真実は何なのか？ それらを追求される立場にある公人だぞ。それも総理大臣だ。多数決が正義ではないぞ。司法もしっかりしろ！」と訴えた。

続く投稿では「のほほんと暮らして『高市さん頑張ってる！』なんて言ってると、ある時突然工業資源が枯渇して輸入製品入ってこなくなって、ガソリンが高騰どころか枯渇して憲法変えられて基本的人権無くなってスパイ防止法で密告祭りで緊急事態条項で選挙も無くなる」と私見を述べ、「すぐそこまで来てるよ」と警鐘を鳴らした。