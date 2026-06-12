1.犬に考えさせる

そもそも賢い犬とは、飼い主さんの指示をしっかりと聞いて動けるということだけでなく、犬が自分自身で判断をして行動できることも含まれると思います。

そのため、愛犬を賢く育てたいと思うのであれば、犬が自分で考えたり判断・決断したりする能力を育ててあげることが必要です。

犬に指示を与えたりトレーニングをしたりするとき、犬がわからなくなったり迷ったりした場合でも、すぐに手助けしすぎないように気をつけましょう。

飼い主さんの指示を聞いて「何のことだっけ？」「どうすればいいんだっけ？」と考えているときに、すぐに「これだよ」「あっちだよ！」と誘導したりヒントを出しすぎたりするのはNGです。

そうした対応をくり返すと、犬は自分で考えることをやめて飼い主さんの指示をひたすら待つようになってしまいます。

また、犬が考えてから行動した結果が間違っていた場合、叱ることはしないようにしましょう。「違うよ」「NO」と冷静に伝えたうえで、正しい行動に導いてあげてください。

自分で考えて行動したことで怒られたりがっかりされたりしてしまうと、犬は自信を失ってしまいます。

愛犬が考える時間をつくることを意識して、自主性を持って行動できるように育てていきましょう。

2.色々な経験をさせる

犬を賢く育てるためには、しつけやトレーニングだけでなく、経験を重ねることも大切です。

犬の生後3～4か月頃は「社会化期」と呼ばれ、初めて出会うものに対して好奇心を持って関わり、適応して成長できる時期だと考えられています。

そうして社会性を育てることで、その後知らないものや慣れていないものに対しても必要以上に不安を感じることなく、落ち着いて対応できるようになります。

どのような場面でも落ち着いて自信を持っていられることは、柔軟で冷静に行動するためにとても大切なことだと思います。

3.愛犬に合ったしつけを考える

愛犬を賢く育てるために、熱心にトレーニングに取り組んでいる飼い主さんもいるのではないでしょうか。

多くのトレーニングをすることで、様々なことを教えられるため、確かに必要なことだと思います。

しかし、どのようなトレーニングでもいいというわけではなく、その犬に合った方法で取り組めるように工夫することが大切です。

元々人間と一緒に狩りや牧羊などの仕事をしていた犬種も多く、役割を与えられて作業することに喜びを感じる傾向があります。

そのため、トレーニングをするときも犬種が持つ気質やそれぞれの犬の個性に合った方法を考えると、効果的に学習できます。

特にしつけの中に遊びを取り入れると、犬は意欲的に取り組めるので楽しいトレーニングを心がけましょう。

4.ほめて自信をつける

賢く育てようとして、飼い主さんが熱心になってつい厳しくしすぎてしまうこともめずらしくないでしょう。

しかし、犬は過度に叱られると萎縮してしまったり自信を失ったりして、覚えているはずのことでも思うように行動できなくなることがあります。

犬が自主性を持って行動できるようにするためには、自信を身につけさせることが大切で、そのためにはたっぷりほめてあげることが必要です。

トレーニングの最中だけでなく、日々のコミュニケーションの中で、言葉やスキンシップを通してたっぷりほめて愛情を伝えてあげるようにしましょう。

「大好き」「可愛い」といったほめ言葉でも喜ぶと思いますが、犬がした行動に対して「よくできたね」とほめてあげることが特に大切です。

自分の行動を正当に評価してもらえることで、犬は自信を持てるようになるだけでなく、飼い主さんに対する信頼も深めていきます。

日頃から当たり前になっている行動でも、飼い主さんにとって望ましいことであれば、時々でいいのでしっかりとほめてあげてください。

まとめ

犬が賢く育つかどうかは、生まれ持った気質や習性も大きく影響するでしょう。

しかし、それと同じくらい生まれてからの経験や育ち方、周囲の人の接し方も重要な要素となります。

たっぷりの愛情をかけながら、しつけやトレーニングは愛犬の個性に合わせておこなうようにして、自信を持って行動できるような犬に育てていきましょう。