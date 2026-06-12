100円って…安すぎてむしろ申し訳なくなる！大当たりだったキッチン用品

セリアで見つけたコースターが、100円とは思えないほど優秀でした。ナチュラルな木の風合いがおしゃれな手作りコースターは、インテリアやアクセサリートレイとしても活躍。一方、吸水コースターは結露をしっかり吸収し、デスクワークのお供にもぴったりです。見た目の良さと実用性を兼ね備えた2品。要チェックです！

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商品情報

商品名：白木メッシュコースター 茶 丸

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径9.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977794003127

商品名：吸水コースター 木目調

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4580583339132

『白木メッシュコースター 茶 丸』は、手作りならではのぬくもりを感じるアイテム

『白木メッシュコースター 茶 丸』は、天然素材を使用した丸型の手作りコースター。

ナチュラルな素材感がおしゃれで、よく見ると棒状の木材を丁寧に編み込み、土台となる木に貼り付けたようなデザインになっています。

早速、詰めたいドリンクを入れたコップに使ってみます。

コースターに水滴が付いても、乾けば元の色合いに戻るため気兼ねなく使えるのが魅力。

高価な雑貨だと傷みを気にしてしまいますが、この価格なら毎日ガンガン使えるのがうれしいポイントです。

また、アクセサリーや小物を置くトレイ代わりに使うのもおすすめです。テーブルに置くだけでインテリアのアクセントになります。

『吸水コースター 木目調』は、シンプルな見た目なのに機能性抜群な商品

『吸水コースター 木目調』は、マウスパッドのような柔らかい素材で作られているコースター。

コップの結露をしっかり吸収してくれるので、テーブルが濡れるストレスを軽減してくれます。

試しに水を垂らしてみてもぐんぐん吸い取り、吸水後も見た目の色変化がほとんど気になりませんでした。

さらに、滑りにくい素材のためデスク周りで使うのにもぴったり。仕事中のドリンク置き場として活躍してくれます。

また、珪藻土コースターと比べて柔らかい素材なので、コップを置いたときの「カツカツ」という音が出にくいのも高評価。

グラスやマグカップにも優しく、木目調で温かみのあるデザインもお気に入りです。

今回はセリアの『白木メッシュコースター 茶 丸』と『吸水コースター 木目調』をご紹介しました。

高機能なのに申し訳なくなるくらいお安いセリアのコースター。気になった方はぜひキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。