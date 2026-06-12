HP見てすぐ買いに走った！貼っとくと捗るよ〜！仕事の効率化ができる100均の新作シール

ダイソーの公式HPで「話題の新商品」として紹介されていたステッカーを購入してきました。ショートカットキーが一目でわかるアイデアグッズで、Mac版とWindows版が販売されています。仕事の効率化に繋がる一方で、思わぬ注意点もありました。実際に使用してみたので、詳しくレビューしていきます！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ショートカットキーステッカー

価格：￥110（税込）

内容量：2種×各1枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480973272

ダイソーでショートカットキーをすぐに確認できるステッカーを購入！

ダイソーの『ショートカットキーステッカー』は、パソコンのショートカットキーをパッと確認できるアイデア商品。

キーボードやデスクトップ、メモ帳などに貼るだけで、ショートカットを調べる手間を省ける便利なステッカーです。

ダイソーの公式HPを見ると、話題の新商品として紹介されていました。

丁度仕事の効率化を図りたいと思っていたのですぐに店舗へ。電気小物売り場に並んでいたので即購入してきました。

商品はMac版とWindows版の2種類。筆者が使っているパソコンはWindowsですが、うっかりMac版を買ってきてしまいました。

サイズ感の参考にはなるので、このまま開封していきます。

中身はMacのショートカットキーと、Excelのショートカットキーが書かれたステッカーの2枚セットになっていました。早速使っていきましょう！

『ショートカットキーステッカー』のサイズ感や気になる使用感は？

ステッカーはフィルムような質感で、表面がつるつるしています。まるでパソコンに最初から貼られているステッカーのようで、ある程度の耐久性もありそうです。

ただ実際に使おうとすると、サイズ感がややネックに。もともとはモニターの台座に貼るつもりでしたが、思ったより大きくて断念。

レッツノートに貼ろうとすると、左側は少しはみ出してしまいます。

右側なら、既存ステッカーの上に重ねればギリギリ貼れる印象です。

結果として感じたのは、貼る場所を選ぶアイテムということ。

ダイソーの公式にはステッカーのサイズが約7.5cm×8.5cmとの記載があったので、事前のサイズ確認がかなり大事だと痛感しました。

とはいえ、作業の時短や入力ミスの軽減に役立つアイテムなので、仕事環境を整えるきっかけとしてはとても優秀な商品だと思います。

今回はダイソーの『ショートカットキーステッカー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。