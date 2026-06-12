新潟県内20店舗が見附市に集結。コーヒーとおやつの祭典が6月13日・14日に初開催

新潟県見附市に、県内のコーヒー店・スイーツ店・キッチンカーが一気に20店舗もそろう週末がやってくる。6月13日・14日の2日間、市民交流センター「ネーブルみつけ」で開催される「コーヒーとおやつの祭典」で、入場無料。見附市でコーヒーとスイーツに特化し初めて開かれる飲食イベントは、いったいどんな内容だろうか。

自家焙煎からベトナムコーヒーまで、おやつも県産食材大充実

出店はコーヒー7店、ドリンク系3店、フード系10店の計20店舗。コーヒーは、国際資格「Qグレーダー」焙煎士の「SPOONFUL COFFEE ROASTER」（柏崎市）や「Café-flat bean」（三条市）、本場仕込みの「ベトナム喫茶店 カフェフィン」（新潟市）など個性豊かな顔ぶれが揃う。

おやつ勢では、県産大豆のおからと豆乳のドーナツを出す「おやつショップdabo」（長岡市）、「サクッ」「もちっ」とした食感が自慢という「s.m.m.」（長岡市）、見附ブランド食パンなどを手掛ける「パン・ド・ネイヴル」などの製品が並ぶ。気になる店をはしごしながら、自分だけのお気に入りの組み合わせを探してみては。

開催時間は6月13日が10時〜17時、14日が10時〜16時。会場の「ネーブルみつけ」へは、北陸自動車道「中之島見附IC」から車で約10分。詳細はにいがた観光ナビの紹介ページで確認可能だ。

【画像】自家焙煎からベトナムコーヒーまで。見附市で県内のコーヒー＆スイーツが一堂に（6枚）