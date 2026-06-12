元『東大王』・後藤弘、結婚を報告＆妻との2ショット公開「大学時代の同級生です！」「かしこなご夫婦」
クイズ番組『東大王』（TBS系）に出演していたタレントで実業家の後藤弘さんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。25歳の誕生日と結婚を報告しました。
【写真】後藤弘、結婚を報告
また「どんなこともポジティブに捉える明るさや、未知のことを学ぶことを楽しむ好奇心に、隣でいつも元気と刺激をもらっています。 まだ20代も折り返しではありますが、『今後これ以上素敵な人に出会うことはないだろう』と確信しています！」と、妻への深い愛情と尊敬の思いをつづっています。
ファンからは、「お幸せに！！！！」「ダブルでおめでとうございます！！！」「前進する力が強すぎる！！！」「まさか同時に結婚の報告もされるとは思わずびっくりしています…笑」「かしこなご夫婦ですね〜」「写真からでも伝わるお似合い」「最高のハピネスサプライズですね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】後藤弘、結婚を報告
「ダブルでおめでとうございます！！！」後藤さんは「ご報告が2つあります！ 今日で25歳になりました！ 先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はドレッシーなスーツ姿の後藤さんと振り袖姿の妻が、ホテルの豪華な階段で並ぶ美しいツーショットです。
ファンからは、「お幸せに！！！！」「ダブルでおめでとうございます！！！」「前進する力が強すぎる！！！」「まさか同時に結婚の報告もされるとは思わずびっくりしています…笑」「かしこなご夫婦ですね〜」「写真からでも伝わるお似合い」「最高のハピネスサプライズですね」と、祝福の声が多く上がりました。
自身の記事を紹介自身のXで仕事や活動の様子などをたびたび公開している後藤さん。1日の投稿では「先月執筆した、記事がみんかぶマガジンで人気記事ランキング1位なってました」と報告しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)