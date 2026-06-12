クイズ番組『東大王』（TBS系）に出演していたタレントで実業家の後藤弘さんは6月10日、自身のXを更新。25歳の誕生日と結婚を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：後藤弘さん公式Xより）

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クイズ番組『東大王』（TBS系）に出演していたタレントで実業家の後藤弘さんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。25歳の誕生日と結婚を報告しました。

【写真】後藤弘、結婚を報告

「ダブルでおめでとうございます！！！」

後藤さんは「ご報告が2つあります！　今日で25歳になりました！　先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はドレッシーなスーツ姿の後藤さんと振り袖姿の妻が、ホテルの豪華な階段で並ぶ美しいツーショットです。

また「どんなこともポジティブに捉える明るさや、未知のことを学ぶことを楽しむ好奇心に、隣でいつも元気と刺激をもらっています。　まだ20代も折り返しではありますが、『今後これ以上素敵な人に出会うことはないだろう』と確信しています！」と、妻への深い愛情と尊敬の思いをつづっています。

ファンからは、「お幸せに！！！！」「ダブルでおめでとうございます！！！」「前進する力が強すぎる！！！」「まさか同時に結婚の報告もされるとは思わずびっくりしています…笑」「かしこなご夫婦ですね〜」「写真からでも伝わるお似合い」「最高のハピネスサプライズですね」と、祝福の声が多く上がりました。

自身の記事を紹介

自身のXで仕事や活動の様子などをたびたび公開している後藤さん。1日の投稿では「先月執筆した、記事がみんかぶマガジンで人気記事ランキング1位なってました」と報告しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)