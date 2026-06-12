「これは反則です」バド志田千陽の思い出投稿に…ファン騒然「おふたり供にかわいいよお」「無敵やん」

志田千陽が平野美宇とサンリオの世界を満喫した様子をインスタで公開した(C)Getty Images

パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルに輝いた志田千陽が自身のインスタグラムを更新し、卓球女子の平野美宇とサンリオピューロランドを訪れた際の様子を公開した。

【写真】「幸せな空間でした」志田千陽&平野美宇がサンリオの世界を満喫

志田は「（時差投稿）」だとし、「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました 初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されました ショーも、お食事も、全部が可愛くて楽しくて幸せな空間でした」と綴り、「そしてみうちゃん、いつもありがとう〜！可愛くて優しくて、平和なみうちゃんにも癒されました」と、平野に感謝の思いを述べた。

この投稿には「本当にかわいいですね、元気いっぱいの様子で、二人ともとても可愛いです」「やばっ！！めっちゃかわいいです」「志田さん、これは反則です 笑」「またまたまためっちゃかわいい」「無敵やん」「乃木坂の誰かかと思ったらバドミントン上手い人やった 笑」「おふたり供にかわいいよお」と、続々とコメントが寄せられ、ファンは騒然としていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]