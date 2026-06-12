「サ、サクラが推し活⋯⋯！？」宮脇咲良、LAでの推し活ショット公開！ 「可愛いの天才よな！！」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットを公開しました。
【写真】LAを満喫する宮脇咲良
コメントでは「可愛いの天才よな！！」「愛してるよ」「羨ましい。LAにいる人」「良いっすねぇ」「サ、サクラが推し活⋯⋯！？」「ただただ好き」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】LAを満喫する宮脇咲良
「さくちゃんLAで楽しんでるんだね」宮脇さんは「LAで推し活。This is the way. 我らの道」とつづり、16枚の写真を投稿。白やグレーを合わせたコーディネートです。ピンクヘアとマッチしていてかわいらしいです。街中でのショットやベッドに寝転んだ姿が見られます。フィギュアなどが並ぶグッズショップの写真も載せました。
「LAを行ったり来たりします」8日には「LAを行ったり来たりします」と韓国語でつづり、黒いノースリーブのトップスを着用した姿を披露していた宮脇さん。スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)