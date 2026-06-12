韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでの“推し活”ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：宮脇咲良さん公式Instagramより）

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韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットを公開しました。

【写真】LAを満喫する宮脇咲良

「さくちゃんLAで楽しんでるんだね」

宮脇さんは「LAで推し活。This is the way. 我らの道」とつづり、16枚の写真を投稿。白やグレーを合わせたコーディネートです。ピンクヘアとマッチしていてかわいらしいです。街中でのショットやベッドに寝転んだ姿が見られます。フィギュアなどが並ぶグッズショップの写真も載せました。

コメントでは「可愛いの天才よな！！」「愛してるよ」「羨ましい。LAにいる人」「良いっすねぇ」「サ、サクラが推し活⋯⋯！？」「ただただ好き」などの声が寄せられました。

「LAを行ったり来たりします」

8日には「LAを行ったり来たりします」と韓国語でつづり、黒いノースリーブのトップスを着用した姿を披露していた宮脇さん。スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)