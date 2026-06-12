【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは南米生まれのカクテル
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、絶望的な状況、白球を追いかける競技、そしてすっきりとした口当たりのアルコールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
い□□
い□□い
□□かーの
ヒント：細い糸のような、わずかに残された期待を表す表現。ピスコと呼ばれるお酒をジンジャーエールなどで割った南米生まれのカクテルを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちる」を入れると、次のようになります。
いちる（一縷）
いちるい（一塁）
ちるかーの（チルカーノ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、奇跡を願うような極限の心理描写から、多くの人を熱狂させる球技の重要な陣地、さらには異国のバーやレストランで親しまれる伝統の味覚までを網羅しました。共通する「ちる」という響きが、心に灯る細い光、次のプレーへとつながるダイヤモンドの拠点、爽快な喉越しでリフレッシュする大人の時間を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、絶望的な状況、白球を追いかける競技、そしてすっきりとした口当たりのアルコールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□
い□□い
□□かーの
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正解：ちる正解は「ちる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちる」を入れると、次のようになります。
いちる（一縷）
いちるい（一塁）
ちるかーの（チルカーノ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、奇跡を願うような極限の心理描写から、多くの人を熱狂させる球技の重要な陣地、さらには異国のバーやレストランで親しまれる伝統の味覚までを網羅しました。共通する「ちる」という響きが、心に灯る細い光、次のプレーへとつながるダイヤモンドの拠点、爽快な喉越しでリフレッシュする大人の時間を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)