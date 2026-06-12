ロックバンド「Junkie Machine」が12日までに公式インスタグラムを更新。ボーカル・ギターのナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を親族から受けたことを明かし、今後の活動について説明した。

「Junkie Machine今後の活動に関するご報告」とつづり、文書を投稿。「いつもJunkie Machineを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「この度、Junkie MachineのVo,Gtナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を、ご親族様より受けました」と報告した。「これを受け、6月10日（水）に開催を予定しておりましたJunkie Machine Pre.『渋谷区さくらちゃん事件』は中止とさせていただきました」と、ライブの中止を発表した。

「残るメンバーでの開催も検討いたしましたが、公演までの時間が限られていたことに加え、急な編成変更による長時間の公演実施が現実的に困難であると判断し、このような決断に至りました」と経緯を説明し、「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後の活動については「当面の間、Gt.はるき、Ba.りゅーや、Dr.ミズキの3名体制にて、主にインストゥルメンタル編成で出演させていただく予定です」と報告。「通常の4人編成での公演を楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございませんが、現在お声がけいただいている出演者の皆様、イベント主催者様、ライブハウス関係者の皆様、そして各地で楽しみにお待ちいただいているお客様に対し、少しでもご満足いただけるパフォーマンスをお届けできるよう努めてまいります。通常とは異なる編成でのJunkie Machineとなりますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

「なお、Vo,Gtナカムラヒカル本人との連絡が取れ、状況が明らかになりました際には、改めてご報告させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。