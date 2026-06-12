ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、１１日に北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーから離脱した。

ポルトガルメディア「ア・ボラ」は、日本代表キャプテンの離脱を伝えた中で、２０２５―２６年シーズン限りでポルトガル１部スポルティングを退団するＭＦ守田英正ではなく、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集されたことを暗に疑問視した。

同メディアは「守田はリバプールＭＦの代役として招集されなかった」とした上で「スポルティングの元選手は遠藤と同ポジション（守備的ＭＦ）を務めている。遠藤が不在であるにもかかわらず、森保監督は昨シーズン、ボルシアＭＧで公式戦３４試合に出場し４ゴールを挙げた町野を招集することを選んだ」と伝えた。

国内サッカーファンも遠藤の離脱により、町野が追加招集されたことに対する同じような意見がネット上に上がっている。

遠藤は２月に左足を負傷すると、手術を経て５月３１日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに復帰。しかし、足に違和感があったため、前半だけで交代していた。その後は、メキシコ・モンテレイの事前合宿では別メニュー調整が続き、１０日の練習で部分合流したが、森保一監督がメディカルスタッフの報告を受け、離脱の判断を下した。